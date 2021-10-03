أخبار مصرعاجل

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء

EGYPT-POLICE/

(الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران أثناء الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران خلال الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا.
بالفحص أمكن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وذلك خلال الإحتفال بمراسم نقل عفش شقيق إثنين منهم وشقيقة الإثنين الآخرين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Post Views: 359
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حرمان اي مواطن من حقوقة السياسية مخالفا للدستور

حرمان اي مواطن من حقوقة السياسية مخالفا للدستور

منذ 7 ساعات
Photo of الأمن التونسي يلقي القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله وإعلامي

الأمن التونسي يلقي القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله وإعلامي

منذ 7 ساعات
Photo of خلية تواصل إفتتاح مقرات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر

خلية تواصل إفتتاح مقرات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر

منذ 8 ساعات

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!