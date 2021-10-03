الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء

(الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف ملابسات واقعة تداول صور على “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران أثناء الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران خلال الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا.

بالفحص أمكن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وذلك خلال الإحتفال بمراسم نقل عفش شقيق إثنين منهم وشقيقة الإثنين الآخرين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.