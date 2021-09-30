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ريان والأشهب والدخاخنى يشهدان خطة إخلاء وهمى لحريق واكتشاف جسم غريب بمبنى الرمد بمستشفى جامعة بنها

ريان والأشهب والدخاخنى يشهدان
خطة إخلاء وهمى لحريق واكتشاف جسم غريب بمبنى الرمد بمستشفى جامعة بنها

كتب ؛ اسلام زهير

نظم فريق وحدة السلامة والصحة المهنية بإشراف مهندسة / آن ناجى مدير الوحدة خطة الإخلاء بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية بالقليوبية – إدارة مرور القليوبية – إدارة قسم بنها ثانى – هيئة الإسعاف بالقليوبية – هيئة تفتيش القوى العاملة
بحضور ا.د / محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وا.د/ عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وبتواجد ا.د / نرمين عدلى وا.د/ هشام رشيد وكلاء كلية طب بنها ودكتوره/ ايمان ريان نائب محافظ القليوبية وا.د/ إبراهيم راجح المسئول عن ملف مكافحة الكوارث بالجامعة

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