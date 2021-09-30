ريان والأشهب والدخاخنى يشهدان
خطة إخلاء وهمى لحريق واكتشاف جسم غريب بمبنى الرمد بمستشفى جامعة بنها
كتب ؛ اسلام زهير
نظم فريق وحدة السلامة والصحة المهنية بإشراف مهندسة / آن ناجى مدير الوحدة خطة الإخلاء بالتعاون مع إدارة الحمايه المدنية بالقليوبية – إدارة مرور القليوبية – إدارة قسم بنها ثانى – هيئة الإسعاف بالقليوبية – هيئة تفتيش القوى العاملة
بحضور ا.د / محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وا.د/ عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وبتواجد ا.د / نرمين عدلى وا.د/ هشام رشيد وكلاء كلية طب بنها ودكتوره/ ايمان ريان نائب محافظ القليوبية وا.د/ إبراهيم راجح المسئول عن ملف مكافحة الكوارث بالجامعة