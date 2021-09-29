وقائع هزت عرش محافظ القليوبية
والوزير شعراوي يراقب عن بعد
كتب_ السيد يوسف
بتاريخ 27 سبتمبر الحالى لعام 2021 أصدر محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان قرار رقم 1298 تضمن نقل وتغير عدد كبير من موظفي الإدارات الهندسية بمختلف مجالس المدن والقرى بالمحافظة ، وهذا القرار كان للبعض فرحة كبيرة والمواطنين اكبر إنجاز فعله محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ، ومن وجهه نظر الكثير أنه تغير جذري لقطع دابر الفساد الاداري والمالي من جذوره ، ولكن هنا الطامه الكبري الذي وقع فى فخها المحافظ ، حيث أعدت الموارد البشرية بديوان عام المحافظة كشوف تضمنت الكثير من البيانات الوظيفية لعدد كبير من الموظفين الشاغلين وظيفة فني بإدارات هندسية بمجالس المدن والقري ووظائف أخري متعدده ، والذي شملهم القرار بالنقل .
غاب المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عن الوعي أثناء التوقيع على تلك القرار ولم يتحري الدقة فى البيانات المعروضة عليه والتى تعد خيانه عرض ( عرض غير امين ) ، حيث شملت الكشوف ببيانات موظفين محالين على المعاش والبالغين سن التقاعد منذ فترات طويله وقصيرة وآخرين شملهم القرار وهم محبوسين على ذمه قضايا والفضحية الكبري شمل القرار موظفين لقوا ربهم منذ شهور و أعوام مضت ( متوفين ) ، فأين نحن الآن ، وهذا ما أثار الفوضي بين صفوف القيادات التنفيذية المحلية و موظفي مجالس المدن والقرى التابعة لمحافظة القليوبية ، ومبين تلك البيانات الخاطئة والتى وقع عليها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بالنقل والتغير :- هم :
* محمد عبدالله متولي ( محال معاش ) .
* محمد السيد سالم فني بمجلس قليوب وتم نقله عبر القرار الصادر إلى مجلس مدينه شبين القناطر وهو ( متوفي ) .
* ح .ع . ق مدير التنظيم بحي غرب شبرا الخيمه ،، محبوس على ذمة قضايا .
* محمد طه محمد رقمه بالكشف ٣٣٥ تم نقله وهو ( متوفي ) .
* نجاح عبدالمحسن فني اشغالات بالخانكة ،، محال لسن التقاعد ( معاش ) منذ سنه .
* طارق محمد محمود رقمه بالكشف ٢٣٥ ،، محال لسن التقاعد ( معاش ) منذ ٢٠٢٠ .
وغيرهم من الكثير والكثير بحالات مماثله كما أكدت المعلومات من مصادر مطلعة بديوان عام المحافظة أن هناك أكثر من ٤٠ حاله مدونه بالكشف ما بين متوفي ومعاش و محبوس .
والجدير بالذكر ، لم يرد بالكشف بيانات موظف بمجلس مدينه قليوب ويدعي محرم فتحي فني بالإدارة الهندسية بنقله ضمن الحركة الغير قانونية ، هنا يقع السؤال ( لماذا ) .
واوضحت المصادر بأن تلك القرار يعد فضحية كبري لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان وأثبتت أنه مسير وليس مخير وان هناك من يملي عليه ، مما يعتبر المحافظ جهه اعتماد فقط وليس متخذ قرار ، وأن ما جاء بالقرار هو مخالف للقانون مؤكدين على أن القرار ليس بشأن التغير أو ضخ دماء جديدة وبث روح العمل الجماعي بالمحافظة ،، بل ،، هو قرار نقل تعسفي للموظفين البسطاء وتشريد أسرهم .
تساؤلات عديدة موجهه لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ،، لصالح من تم اتخاذ القرار ومن اتخذه وجعلك توقع عليه دون فحص ومراجعة ومن رفع لك العرض الغير امين وجعلك تقع فى فخ الفساد الاداري .
من جانبها أكدت المصادر المطلعة بديوان عام محافظة القليوبية، تابع عن قرب الوزير محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لما يحدث بالقليوبية واتخاذ خطوات غير مدروسة .
ومطالب موجهه لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بضرورة إعادة فحص القرار والبيانات المرفقة والمرسله ومحاسبة أصحاب العرض الغير امين ومن زج بك فى بئر الخيانة ، والعدول عن القرار من أجل تنفيذ القانون الذي يمنع صدور القرار .