وقائع هزت عرش محافظ القليوبية والوزير شعراوي يراقب عن بعد

فى استجابة لرغبات أولياء الامور والطلاب …..محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (صناعى- زراعى- تجاري- فندقي)

محافظ القليوبية يشهد إزالة 24 حالة تعدي على حرم المصارف والترع بمدينة القناطر الخيرية ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة