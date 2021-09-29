كارثة كبري جديدة تكسر عرش محافظ القليوبية
كتب_ السيد يوسف
أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار رقم ١٢٩٣ لسنه ٢٠٢١ بتاريخ ٢٦سبتمبر ٢٠٢١ بتكليف الباحث القانوني رؤف رمضان عطية بتيسير أعمال الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري بديوان عام المحافظة ، و نص القرار بأن المذكور على المستوي الوظيفي (ب) ومن الباحثين القانونين بمجلس مدينة شبرا الخيمة .
الجدير بالذكر أفادت مصادر مطلعة بديوان عام المحافظة بأن المذكور بالقرار والمكلف بإدارة اهم وأخطر إدارة عامه بالديوان و المنوط بها بحث وحل شكاوي المواطنين فى جميع الإدارات بمجالس المدن والقرى وايضا الديوان العام للمحافظة ، هو معين فى عام ٢٠١٤ ويعتبر حديث التعيين ، بالإضافة إلى أنه على الدرجة الوظيفية الثانية ، وهذا يخالف بطاقة الوصف الوظيفي وشروط ومواصفات الوظيفة ، واكدت المصادر بأن المحافظ و الجهه المعنية لم تعلن عن مسابقة تطرح فيها الوظيفة بالشكل والطرق القانونية ، واكتفت بتكليف موظف لم يشغل أى منصب قانوني أو محقق لساعات فقط وايضا درجته الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي له تخالف نص القانون .