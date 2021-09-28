موظفي المحليات تغضب على محافظ القليوبية الهجان
السيد يوسف
اثار عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حالة من الفوضي و الهياج والغضب بين صفوف موظفي الجهاز المحلي التنفيذي بمحافظة القليوبية ، وهذا بعد إعلان عدد من القرارات التى وصفها الكثير بأنها قرارات نقل تعسفية ، والبعض الآخر أكد أنها قرارات مخالفة لقانون الخدمة المدنية ، وأشار العديد منهم أن تلك القرارات تسري على المكلفين بتيسير أعمال قيادية من القيادات العليا ، إنما نحن كموظفين لا ينطبق علينا مثل تلك القرارات .
أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عدداً من القرارات التى نصت على تغير بعض موظفي الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقري ، معتبرا ذلك بضخ دماء جديدة وبث روح العمل من جديد ، وهذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحجيم الفساد الاداري التى تفشي فى الجهاز التنفيذي المحلي، وبناءا علية تم اصدار عدد من القرارات التى شملت عدد كبير من القيادات التنفيذية المحلية بمختلف الإدارات الهندسية على مستوي المحافظة ، بالإضافة إلى تغير عدد كبير من موظفي الإدارة الهندسية بالشؤون الفنية .
وطالبا الكثير من موظفي الإدارة الهندسية بمختلف مجالس المدن محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ضرورة العدول عن تلك القرار معللين السبب بأنه فى الاول مخالف للقانون والآخر بأنهم تم إبعادهم عن مسكنهم لمسافات طويلة وهذا يكلفنا وقت ومجهود ومال مؤكدين على أن رواتبهم ضئيلة لا تكفي العيش الأسري أو الوظيفي .