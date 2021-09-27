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محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه رغم ظروفه الصعبة … صور

محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه رغم ظروفه الصعبة … صور

كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشاب محمود محمد أبو عاشور البالغ من العمر 31 عاماً ، وذلك لأمانته وإخلاصه ورد مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه لصاحبه رغم ظروفه الصعبة ، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، ووالد الشاب محمود وأخوه .
هذا وقد أهدي محافظ المنوفية مكافأة مالية له ، موجهاً له الشكر تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذي به في الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة .
ومن جانبه أعرب محمود وأسرته عن سعادتهم البالغة لإستقبال محافظ المنوفية وتكريمه ومنحه مكافأة مالية نظير أمانته ، يذكر أن الشاب محمود أبو عاشور من قرية تتا وغمرين بمركز منوف ، متزوج ولديه ولدان .

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