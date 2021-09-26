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بالإجماع ..إختيار طارق درويش وخالد فؤاد و حسن ترك للمجلس التنفيذي لتحالف الاحزاب المصرية

المجلس التنفيذي لتحالف الاحزاب

 كتبت بسنت طارق :

وافق  رؤساء تحالف الاحزاب المصرية بالاجماع علي اختيار كلا من الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين و خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي  وحسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديموقراطي للإنضمام للمجلس التنفيذي للتحالف .

اكد تيسير مطر نائب الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ان رؤساء الاحزاب الثلاثة شاركوا بفاعلية في جميع الإجتماعات و المؤتمرات الهامة والتي كان له الاثر الطيب في  خدمة اهداف التحالف ومساندة الدولة المصرية في كل الامور المتعلقة بالصالح العام وخدمة الوطن .

تم الموافقة بالإجماع علي  الإحتيار  بناء علي الإقتراح المقدم من كمال حسنين رئيس حزب الريادة و امين تنظيم التحالف الي الامين العام للتحالف تيسير مطر .

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