40 حزبا سياسيا يناقشون مقترح النائب تيسير مطر بتأسيس منصة حقوقية

اجتمع منذ قليل،ن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل الذى يترأسه النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، من المقرر أن يناقش أيضا المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية دور التحالف فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ومناقشة اقتراح أمين عام التحالف المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، بإنشاء منصة التحالف لحقوق الإنسان، وتضم رؤساء لجان حقوق الإنسان في أحزاب التحالف وبعض الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان.

وقال بيان لتحالف الأحزاب المصرية إن جدول الاجتماع يتضمن توجيه رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على اطلاق هذه الاستراتيجية وبحث مقترحات رؤساء الأحزاب بشان دور التحالف لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف ان الاجتماع سوف يبحث آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الاحزاب وبحث الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودراسة تنظيم أنشطة رياضية بين شباب أحزاب التحالف.