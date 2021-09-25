منوعات

هكذا دخلت.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية

كتب : خالد الدومة

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفئران العملاقة غزت المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض

وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد إن الفئران العملاقة “بحجم القطط”، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق، من جراء فيروس كورونا، جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل

وذكرت الشركة أنها تتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين “في حالة صدمة كبيرة” بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.

وكشفت أنها اضطرت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ”شن الحرب على الفئران

وأوضحت “ذا صن” أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية، بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى، بسبب إغلاق المطاعم.

ويقول مواطنون إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم “وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية”

Post Views: 50

مقالات ذات صلة

Photo of اكتشاف آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة.. لمن تعود؟

اكتشاف آثار أقدام عمرها 23 ألف سنة.. لمن تعود؟

منذ 5 ساعات
Photo of عاجل السعودية.. رحلات سياحية جوية بالمروحية في المملكة تغطي تكوين صخري شهير وأعجوبة هندسية

عاجل السعودية.. رحلات سياحية جوية بالمروحية في المملكة تغطي تكوين صخري شهير وأعجوبة هندسية

أغسطس 24, 2021
Photo of محافظة الجيزة توضح حقيقة هجوم القردة على حدائق الأهرام

محافظة الجيزة توضح حقيقة هجوم القردة على حدائق الأهرام

أغسطس 17, 2021
Photo of صوره نادرة للزعيم الراحل انور السادات بطل الحرب والسلام وابنه المهندس جمال السادات

صوره نادرة للزعيم الراحل انور السادات بطل الحرب والسلام وابنه المهندس جمال السادات

أغسطس 10, 2021
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!