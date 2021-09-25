هكذا دخلت.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية

كتب : خالد الدومة

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفئران العملاقة غزت المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض

وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد إن الفئران العملاقة “بحجم القطط”، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق، من جراء فيروس كورونا، جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل

وذكرت الشركة أنها تتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين “في حالة صدمة كبيرة” بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.

وكشفت أنها اضطرت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ”شن الحرب على الفئران

وأوضحت “ذا صن” أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية، بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى، بسبب إغلاق المطاعم.

ويقول مواطنون إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم “وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية”