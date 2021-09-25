نقيب الفلاحين: عام 2021 عام القطن بامتياز بفضل توجيهات السيسي
كتب / محمد يعقوب
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمره للحكومه بمواصلة خطط النهوض بمنظومة القطن المصري واعادته لسابق مجده أتت ثمارها عام 2021
لافتا ان كل النتائج والمؤشرات تؤكد ان القطن المصري راجع لسابق عهده وسيستعيد مكانته التي كان عليها في الثمانينات
وأضاف عبدالرحمن ان مصر كانت تزرع ما يقارب 2مليون فدان في الثمانينات قبل أن تنهار زراعة القطن في التسعينات بعد انتهاج سياسة تحرير تجارة القطن وحدوث مشكلة اختلاط الاقطان وضعف جودتها وتدني اسعارها واتجاه مصانع الغزل والنسيج لاستخدام القطن قصير التيله المستورد طمعا في زيادة الارباح
ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الي سدة الحكم وهو يحاول بكل قوة ان يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته العالميه المتميزه كافضل انواع الاقطان عالميا
وأشار عبدالرحمن أن عام 2021 حقق حلم عشاق القطن وامنية الرئيس السيسي في عودة القطن المصري للواجهة
وحمل هذا الموسم عدة مفاجأت اعادة البسمه لمزارعي الاقطان ووضعت القطن المصري علي بداية طريق المجد من جديد
فزادت مساحة زراعة القطن المصري من182الف فدان الموسم الماضي الي236 الف فدان موسم 2021