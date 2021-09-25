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تكريم حفظة القرآن الكريم بمكتب تحفيظ القرآن بطهطا.

تكريم حفظة القرآن الكريم بمكتب تحفيظ القرآن بطهطا.

سوهاج : عبدة شحاتة

تحت شعار القرآن يجمعنا

وبحضور المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.
واللواء مجدى القاضى عضو مجلس الشيوخ.
وعدد من رجال الأزهر الشريف والأوقاف بطهطا

فى إحتفالية قرآنية وتشجيعا لابنائنا وبناتنا لحفظ القرآن الكريم
تم مساء أمس تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمكتب تحفيظ القرآن بمسجد آل صابر بطهطا وسط عدد كبير من المواطنين
وتم التكريم بحضور المدير العام فريدة سلام رئيس المركز واللواء مجدى القاضى عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ أحمد رمضان ابوعلوى واعظ بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمود ضاحى من إدارة أوقاف طهطا والمشرفين على مكتب تحفيظ القرآن الكريم بمسجد آل صابر بطهطا

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