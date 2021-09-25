بالصور.. تكريم رشا عادل في مهرجان «إيجي فاشون» بدورته السادسة
كتب: أحمد زينهم
كرم مهرجان “Egy Fashion”، في دورته السادسة خبيرة التجميل رشا عادل، كأفضل “ماكيير” لعام 2021، وشاركتها الجائزة شقيقتها رغدة عادل كأفضل مصففة شعر لعام 2021.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بفندق تيوليب النرجس بالتجمع الخامس، بحضور مجموعة من النجوم ومصممي الأزياء في مصر والوطن العربي، وتم تكريم مجموعة من النجوم وعلى رأسهم الملحن القدير حلمي بكر، والفنانة غادة إبراهيم، وشريف باهر، والمطربة إيناس عزالدين، وروان فؤاد، واللبنانية نانيتا، وعدد كبير من خبراء التجميل، ومصففى الشعر.
وعبرت رشا عن سعادته بالتكريم الذي يعكس مدى أهمية خبيرة التجميل في الأعمال الفنية وكيف أنها قد تكون سببا رئيسيا في نجاح العمل الفنى بفضل لمساتها على وجوه الممثلين وتغيير ملامحهم كى تتناسب مع الشخصية التى يجسدونها، فضلا عن متابعتها المستمرة لكل المستحضرات العالمية والحديثة التى تطرح في الأسواق ومدى تناسبها مع البشرة.
وأوضحت رشا أنها دائما ما تسعى لتطوير قدراتها ومهاراتها في التجميل من خلال التواجد في الفعاليات الفنية وعروض الأزياء والموضة، وكل ما يتعلق بجمال المرأة كى تكون مواكبة للتطورات السريعة في مجال التجميل.
يذكر أن رشا عادل أشرفت على عدد من الأعمال الفنية كخبيرة تجميل وقامت بعمل الماكيير لأبطال الأعمال الفنية منها فيلم “حرام الجسد” لناهد السباعي وأحمد عبدالله محمود ومسلسل “خط ساخن” بطولة حسين فهمى وسولاف فواخرجى ونضال الشافعى وفيلم “باركود 615 ” بطولة سامية الطرابلسى وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز ومسلسل “المرافعة” بطولة باسم ياخور وتامر عبدالمنعم وفاروق الفيشاوى، كما شاركت في عدة برامج منها “إحنا المجانين” و” ممنوع من العرض” و” شكلك مش غريب” بالإضافة لمجموعة من الإعلانات والكليبات.