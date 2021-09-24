العريان جروب: فاعليات «كايرو فاشون تكس» نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية

العريان جروب: إنطلاق فعاليات «كايرو فاشون تكس» لتكنولوجيا صناعة الملابس والأحذية

كتب: أحمد زينهم

انطلقت أمس فاعليات معرض كايرو فاشون تكس والذي يقام في الفترة من 23-25 سبتمبر في أرض المعارض مدينة نصر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية في مصر حيث تعتبر نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية.

وأشاد زائري المعرض خلال الفاعليات بما قدمته مؤسسة العريان جروب من طرح متكامل لما تقدمة الكيانات الصناعية المندرجة تحت مظلتها من تكنولوجيا متقدمة في صناعة الملابس والأحذية الرياضية حيث قدمت للعارضين ماكينات لصناعة الكوتشي التريكو “الرياضي” من وكالتها الحصرية شركة لونج شينج الصينية، كما قدمت أحد ما توصلت له من موديلات وش الكوتشي، وصناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وخلال الفاعليات صرح أحمد العريان ” مؤسسة شركة العريان جروب “: أن الصناعة المصرية حاليا تتقدم يوما بعد يوم بفضل نقل التكنولوجيا الصناعية من الخارج واجتهاد العقول المصرية الواعية وما تقدمة الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة من تسهيلات للقائمين على الصناعة مما جعل المنتجات المصرية قادرة على تلبية إحتياجات السوق المحلية بل والمنافسة بالأسواق العربية والعالمية.

وأعلنت على الجانب الأخر إنطلاق براند تجاري بمجال الأحذية والكوتشي ميجا شوز و براند متكامل في مجال الملابس فورفيت وقدمت خلالهم أحدث الموديلات بأسعار تنافسية للتجار والموزعين.

يذكر أن مؤسسة العريان جروب تم اختيارها مؤخرًا لتصبح الشريك التنفيذي المسؤول عن الإتحاد العربي للتسويق الرياضي والإستثمار “asmia” التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية ، والذي يتبع بدوره لجامعة الدول العربية.