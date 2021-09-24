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العريان جروب: فاعليات «كايرو فاشون تكس» نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية
العريان جروب: فاعليات «كايرو فاشون تكس» نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية
العريان جروب: إنطلاق فعاليات «كايرو فاشون تكس» لتكنولوجيا صناعة الملابس والأحذية
كتب: أحمد زينهم
انطلقت أمس فاعليات معرض كايرو فاشون تكس والذي يقام في الفترة من 23-25 سبتمبر في أرض المعارض مدينة نصر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية في مصر حيث تعتبر نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية.
وأشاد زائري المعرض خلال الفاعليات بما قدمته مؤسسة العريان جروب من طرح متكامل لما تقدمة الكيانات الصناعية المندرجة تحت مظلتها من تكنولوجيا متقدمة في صناعة الملابس والأحذية الرياضية حيث قدمت للعارضين ماكينات لصناعة الكوتشي التريكو “الرياضي” من وكالتها الحصرية شركة لونج شينج الصينية، كما قدمت أحد ما توصلت له من موديلات وش الكوتشي، وصناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.