الشباب والرياضة تطلق النسخه الثانية للمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات
كتب : ماهر بدر
نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع وزراة التنمية المحلية، أمس الخميس الحفل الإفتتاحي للمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية تحت شعار “قادة المحليات ورؤية مصر ٢٠٣٠” بمشاركة شباب من محافظات (الفيوم، المنيا، بني سويف).
وجاء الافتتاح بحضور السيد النائب ابراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ واللواء إيهاب إبراهيم ولفيف من قيادات وزراة الشباب والرياضة علي رأسهم د/مرفت سيد وكيلة الوزراة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والأستاذ خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية
و يأتي ذلك من خلال الشراكة بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والمبادرة الشبابية “شباب مصر 2030″، الشريك الأكاديمي “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا”
وتبدأ فعاليات النسخة الثانية من المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية خلال الفترة من ٢٣ – ٢٨ سبتمبر 2021 لمدة خمسة أيام متتالية وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.
وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في لقاء سابق علي أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات، في ظل الدعم الرئيسي للقيادة السياسية والإهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات ، كذلك العمل على تأهيل الشباب للإنضمام للمجلس المحلي، ورفع الوعي الفكري «الثقافي، السياسي» لديهم، وتأهيلهم لفهم الشارع المصري والعمل على حل التحديات التي تواجه المواطن، ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، ونظائرهم من شباب السياسيين، للتعلم وإكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية.
وأشار صبحي أن المشروع يناقش ويحمل محاور رئيسية بمشاركة خبراء متخصصين وأساتذة من الجامعات المصرية للتدريب على العديد من الموضوعات الهامة” المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، مكافحة الفساد «النزاهة والشفافية»،اللامركزية والفصل بين السلطات، الحوكمة والتحول الرقمي، إدارة الحملات الإعلامية، مهارات الاتصال والتواصل، لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولي شارك فيها محافظات “القاهرة،الجيزة،القليوبية”، بعد إجتيازهم لشروط الالتحاق بالمشروع عبر التسجيل الإلكتروني وأبرزها “يشترط التفرغ طوال فترة التدريب؛مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ المرحلة العمرية من 21 لــ 40 سنة؛ تأدية الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا؛ حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل؛ مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.