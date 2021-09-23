المحكمة الادارية العليا تغلق الباب امام اية محاولات لخلق نزاعات علي رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين ..وترسخ مبدأ :رئيس الحزب وحده من يدعو للمؤتمر العام.
كتبت بسنت طارق
اغلقت المحكمة الإدارية العليا الباب امام محاولات المنتفعين والمخربين بحزب الاحرار الإشتراكيين لخلق نزاعات علي رئاسة الحزب مرة اخري والي غير رجعة ..قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من السيد علي عبد الرحيم عبلة وشهرته سيد ابو عبلة لإقامتة من غير ذي صفة .
كان ابو عبلة قد اقام الطعن مدعيا ان حزب الاحرار قد عقد مؤتمر عام في 10-6-2020 وانه قد تم إنتخابه رئيسا للحزب وانه يطالب المحكمة بالإعتداد به والغاء القرار السلبي بالإمتناع عن التأشير في سجلات لجنة الاحزاب بإعتباره رئيسا للحزب .
وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن علي سند ان ابو عبلة لم يكن رئيسا للحزب وان هناك رئيس للحزب وهو طارق درويش وهو فقط وحده من يدعوا لعقد المؤتمر العام وان الثابت من مذكرة لجنة الاحزاب ان درويش هو رئيس الحزب استنادا علي حكم المحكمة الادارية العليا بالطعن لاقم 98565 لسنة 65ق الصادر بجلسة 15-8-2020 والذي تم تنفيذه في 15-9-2021 بالتأشير في سجلات اللجنة برئاسة درويش للحزب وفقا لمنطوق الحكم ..
واكدت المحكمة ان ادعاء ابو عبلة برئاسة الحزب هو مخالفا للواقع واللائحة الداخلية للحزب وخاصة ان من يدعوا لعقد المؤتمر العام هو رئيس الحزب فقط. وان طعنه مقام من غير ذي صفة