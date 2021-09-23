القومية لمياه الشرب تسند تنفيذ مشروعات جديدة من مبادرة حياة كريمة لشركة التعمير والإسكان

كتب : ماهر بد در

اللواء سيد العشرى: نسابق الزمن للانتهاء من المشروعات قبل الموعد المحدد لتوفير الخدمات لسكان القرى

كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن تفاصيل مشروعات جديدة تم إسنادها للشركة، من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أنه تم إسناد تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية تفهنا العزب ومنطقة بحرى السكة الحديد بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية وذلك بقيمة تقديرية 61 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم أيضا إسناد تنفيذ مشروع شبكات الإنحدار المستجدة لقرية سند وشبكات الإنحدار لقرية كفر جالوت قبلى التابعة أيضا لنفس المركز ” زفتى” بمحافظة الغربية بقيمة تقديرية 37 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات التى تم إسنادها مؤخرا تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم بدء العمل خلال الأيام القلية المقبلة، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع بحد أقصى 12 شهر من تاريخ أمر الإسناد.

وحول تفاصيل المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها من قبل شركة التعمير والإسكان للمرافق ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظتي الغربية وكفر الشيخ ، قال إنه تم الانتهاء بنسبة 100٪؜ من الشبكات الخاصة بعدد 4 قرى بمحافظة الغربية وهي ، كفر غازي – كفر سنبو – شمارة – كفر اسماعيل ، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات لقرية كفر حنون ل 80٪؜ ، وجارى تنفيذ أعمال المحطات والإنشاءات الخاصة بمحطات الصرف المياه بهذه القرى.

وأوضح أنه بالنسبة لقرى محافظة كفر الشيخ ، وعددهم 7 قرى، وصلت نسبة الإنجاز لـ50٪؜ فى أعمال تنفيذ الشبكات والمطابق ، موضحا أن التكلفة التقديرية للأعمال تصل لـ 439 مليون جنيه.

واضاف، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وكذلك شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 100% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأضاف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة انتهت أيضًا من نحو 80% من شبكات ومرافق، كفر حنون، 100% من كفر غازى، لافتا إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى والمحدد بـ15 شهرا، ومن المقرر أن يتم إنهاء كافة المشروعات بهذه القرى قبل الموعد المحدد بنحو 3 شهور.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية، وأنها بمثابة نقل سكان تلك القرى من الظلام إلى النور.

وبما يتعلق بالـ 7 قرى بمحافظة كفر الشيخ ، أكد أنه تم بدء تنفيذ الشبكات والروافع.

وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه