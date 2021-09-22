بالصور تدشين المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
سوهاج : عبدة شحاتة
•من ايام أطلقت محافظة القاهرة منظومة النظافة الجديدة بشكل تجريبي بالتعاون مع شركتي القطاع الخاص “انفيرو ماستر” و “ارتقاء” و وزارة المالية و وزارة البيئة و وزارة الانتاج الحربي و وزارة التخطيط و الهيئة العربية للتصنيع
•شركة “ارتقاء” هتكون مسئولة عن حي غرب القاهرة والبداية مع منطقتي ( الزمالك و جاردن سيتي ) ويتبعها ( عابدين و الأزبكية و بولاق أبو العلا)
•شركة “انفيرو ماستر” هتكون مسئولة عن حي شرق القاهرة والبداية مع منطقة (مصر الجديدة) ويعقبها (مدينة نصر و النزهة و المطرية) ثم (المرج و السلام و عين شمس)
•هيئة النظافة هتتولى أحياء شمال و جنوب القاهرة (شبرا و الزاوية الحمراء و حدائق القبة و روض الفرج و الشرابية و الساحل و الزيتون و مصر القديمة و دار السلام و البساتين و السيدة زينب و الخليفة و المقطم و المعادي و حلوان)
•المنظومة الجديدة بتعتمد على جمع المخلفات من المصدر عكس المنظومة القديمة اللي كانت بتعتمد على جمع المخلفات من الشارع
•تم رسميًا فسخ العقود مع شركات النظافة الأجنبية اللي كانت مسئولة عن اعمال النظافة و رفع المخلفات في القاهرة و اللي كان مطبق فيها المنظومة الأوروبية اللي أثبتت فشلها التام في الشارع المصري على مدار 22 سنة
•في المنظومة الجديدة 15 الف عامل نظافة و اللي اتغير اسمه في المنظومة الجديدة الى “متعهد النظافة” و بيعمل في 3 ورديات من 7 ص الى 3 م – من 3 م الى 11 م – من 11 م الى 7 ص
•بتتضمن المنظومة الجديدة ميكنة جميع إدارات هيئة النظافة و تحويلها الى ادارات مميكنة لضمان السرعة و الدقة في تنفيذ المهام و مراقبة المعدات وسيارات النظافة من خلال أنظمة تتبع ال GPS
•الأسطول الجديد بيضم ما يقرب من 10 الالاف معدة جديدة ما بين سيارات قلابة و تريلا ولودر و سيارات غسيل للشوارع و سيارات شفط مياه المطر و الصرف الصحي و حفار و بلدوزر و جليدر وآلة تقطيع اشجار و ونش هيدروليكى ، و مكنسة وانتركاش و ونش لاقتلاع الأشجار لنقلها للزراعة فى مكان آخر و ماكينة قص نجيل و ماكينة رش مبيدات و منشار قطع يعمل بالبنزين صندوق جمع قمامة حديد و صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللى ومكنسة يدوية دوارة لجمع الأتربة من فوق الأرصفة و مكنسة شفط الاتربة
•المنظومة الجديدة كمان بتتضمن تنفيذ مدافن صحية و مصانع تدوير قمامة و محطات وسيطة خارج الكتل السكنية و مصانع لتوليد الكهرباء من المخلفات بتكنولوجيا المانية و كورية بالتنسيق مع وزارة الانتاج و وزارة البيئة
•المنظومة الجديدة هي أول منظومة مصرية بالكامل من اكتر من ٢٠ سنة بتعتمد على تجارب واقعية كانت ناجحة بالفعل لما كانت مطبقة مش قص و نسخ تجارب اوروبية زي ما كانت بتعمل الشركات الأجنبية ، المنظومة تتبع وزارة البيئة بعيدًا عن وزارة التنمية المحلية (المحليات) بيتابعها الرئيس بشكل مباشر لو اثبتت نجاحها و قضت على اكوام القمامة و النباشين هتدشن رسميًا في القاهرة نهاية العام الجاري و يبدأ تنفيذها في باقي المحافظات و البداية هتكون مع الأسكندرية ثم سوهاج و أسيوط والبقية تأتي
كل التوفيق لجميع العاملين و المسئولين في منظومة النظافة الجديدة و نتمنى لها النجاح و القضاء على مشكلة من أصعب المشاكل اللي بتؤرق الشارع المصري.