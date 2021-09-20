اختيار تتراباك ضمن أفضل 50 مؤسسة رائدة في مجالات الاستدامة والتغيرات المناخية

كتب : ماهر بدر

وائل خوري: أسست شركتنا على فلسفة أن حلول التعبئة يجب أن توفر أكثر مما تُكلف

يُعتبر مشروع أفضل 50 مؤسسة رائدة في مجالات الاستدامة والتغيرات المناخية استجابة من مجتمع الأعمال على المستوى العالمي لإظهار رغبة الشركات ونيتها على اتخاذ تدابير فعالة وحقيقية لمكافحة التغيرات المناخية

القاهرة، مصر (سبتمبر 2021) اختيرت تتراباك كواحدة من أفضل 50 مؤسسة رائدة في مجالات الاستدامة والتغيرات المناخية حول العالم، وكُرمت الشركة الرائدة عالميا في مجال التعبئة والتغليف لالتزامها الشديد بمستقبل الاستدامة عن طريق عرض فيلم تسجيلي يتضمن رحلتها من الإنجازات في هذا المجال، حيث احتوى على حوارات أجريت مع أعضاء الإدارة العُليا لشركة تتراباك مع تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به قطاع تصنيع الأغذية في مجال مكافحة التغيرات المناخية. وشرحوا خلال المقابلات أهمية تسريع وتيرة الحد من انبعاثات الكربون وتنمية سبل التعاون المتعددة والمختلفة من أجل ريادة قطاع الاستدامة في مجال الصناعات الغذائية، وتم تناول العديد من التحديات مثل الاحتباس الحراري، والاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي.

وبهذه المناسبة قال السيد/ وائل خوري، العضو المنتدب لتتراباك في منطقة مصر، ” تقوم فلسفة شركتنا على أن حلول التعبئة يجب أن توفر أكثر مما تُكلف، وإن الاستدامة عاملاً جوهرياً في كل ما نقوم به من أنشطة وأعمال، وهي عنصر أساسي في استراتيجية 2030، ولهذا نشعر بالفخر لحصولنا على هذا التقدير لمجهوداتنا حتى اليوم.”

وأضاف خوري، لقد حققنا الكثير من الإنجازات في رحلتنا تجاه مستقبل مستدام، ولكن في ظل أزمة التأثيرات المناخية الحالية وتحديات الأمن الغذائي المحتملة، نؤمن أن قطاع تعبئة الطعام بحاجة إلى تغيير ، إن طموحنا هو أن نقدم للعالم أكثر حلول تعبئة الطعام استدامة، وهذا يعني صناعة الكرتون من مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل و متجددة، وتحقق حيادية في انبعاثات الكربون، ونرى أن هذا هو الحل الوحيد لحماية ما هو جيد، الطعام والناس وكوكب الأرض.”

يُعتبر الغذاء عنصراً هاماً بالنسبة للتغيرات المناخية ولكن عادة ما يتم تجاهله. إن نظام الغذاء العالمي مسؤول عن 26% من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما يتسبب إهدار الطعام في 8% من الانبعاثات. وفي عبارة أخرى، إذا اعتبرنا إهدار الطعام دولة، فهي ستُعد الدولة رقم 3 حول العالم التي تتسبب في الانبعاثات الضارة. علاوة على ذلك، أظهرت جائحة كوفيد-19 نقاظ الضعف في نظام الغذاء العالمي، والتي ستزيد مع الزيادة المتوقعة للسكان حول العالم بما يقرب من 9.1 مليار شخص بحلول العام 2050.

وتلعب حلول التعبئة دوراً شديد الأهمية في توفير الطعام حول العالم، ولكن يجب أن يتم ذلك على نحو مستدام، حتى لا تؤدي ضرورة توافر الطعام إلى ضرر كبير بكوكب الأرض. وهذا الهدف الأساسي لتتراباك ”جعل الطعام متوافراً وامناً في كل مكان”، بأسلوب يحمي ما هو جيد. ، وتضع الشركة في الاعتبار دورة الحياة بالنسبة لكل حلولها بالكامل، وتعمل على نحو تعاوني وهذا يعني:

• زيادة استخدام المواد المتجددة، والحصول عليها على نحو مسؤول بشكل يحمي التنوع البيولوجي

• الحد من تأثير الكربون في عمليات الشركة وكذلك الحد من تأثيره على سلسة القيم الخاصة بالشركة، من خلال، على سبيل المثال، الإسراع من وتيرة التحول لاستخدام الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات لتطوير حلول منخفضة الكربون لتصنيع وتعبئة الطعام.

• إتاحة المزيد من الطعام الأمن للمزيد من الناس مع خفض إهدار الطعام، من خلال تكنولوجيات التعبئة المعقمة والتي قدمتها تتراباك لقطاع تصنيع الأغذية في الخمسينات من القرن الماضي، والتي تسمح بتوزيع وحفظ الأطعمة بدون الحاجة للتبريد الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

• العمل على تطوير سُبل إعادة التدوير المستدامة لسلسلة القيم

حول تتراباك

تتراباك هي إحدى الشركات الرائدة حول العالم في مجال تعبئة وتغليف المواد الغذائية. نعمل على نحو وثيق مع عملائنا وموردينا، ونقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص في أكثر من 160 دولة كل يوم. مع أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بمسؤوليتنا تجاه المجتمع والبيئة مع الاعتماد على اسلوب مستدام لإجراء مختلف أنشطة أعمالنا.

يعكس شعارنا، “PROTECTS WHAT’S GOOD ™” ، أي أننا نحمي كل ما هو جيد، رؤيتنا لجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

تتراباك مصر

تعتبر تتراباك مصر جزءاً من مجموعة تتراباك ، وتقدم أحدث حلول التعبئة والتغليف لصناعة الأغذية المصرية على مدار الاربعين عاماَ الماضية. وتعمل تتراباك® مع أغلب منتجي الألبان السائلة والجبن والعصائر في مصر.

بدأت تتراباك مصر عملها عام 1981 و تحتفل بمرور 40 عاما علي تواجدها في السوق المصرية عام 2021 حيث كان يعمل بها 4 موظفين وواصلت النمو إلى أن وصل عدد العاملين بها إلى 100 موظفًا يبذلون قصارى جهدهم ويثابرون من أجل تقديم منتجات آمنة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري وتلائم القدرات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق.