وزيرة الصحة: تعقد جلسة نقاشية مع أطباء الزمالة المصرية بمختلف المراحل والتخصصات
متابعة: عبدة شحاتة
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أطباء الزمالة لوزيرة الصحة: “نشهد نقلة نوعية في تنفيذ البرامج التدريبية بالزمالة تعود علينا باستفادة كبيرة”
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جلسة نقاشية مع أطباء الزمالة المصرية بمختلف المراحل والتخصصات الطبية العاملين بعدد من المستشفيات بمحافظات الشرقية وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية تعقدها وزيرة الصحة والسكان، مع الأطباء متدربي برنامج الزمالة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة البرامج التدريبية لهم والوقوف على أي احتياجات أو تحديات قد تواجههم خلال العملية التدريبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، ومساعدي الأمين العام للزمالة المصرية.