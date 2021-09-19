عاجلمقالات الرأى

أُفُقٌ و حياة

 أُفُقٌ و حياة

اسماعيل خوشناوN

أُفُقٌ
على لوحَةِ جَبينِهِ
تَرقُصُ
سِرْبٌ مِنْ إِشاراتٍ
نَظَراتٌ
باتَتْ تُغَرْبِلُ
مِنَ الْآمالِ آهاتٍ
لا الْقَمَرُ
يُدَوِّنُ قِصَّةً
ولا الْلَيلُ
يَهُمُّهُ إِنْصاتي
خَطواتُ إِرادَةٍ
تُنَزِّلُ
مِنْ قِلاعِ الْيَأْسِ
راياتٍ
كَتَبْتُ عَهْدي
والْعَهْدُ يَكْتُبُني
وما زالَتْ على رَقْصَتِها
غاياتِي
مَعَ الْأُفُقِ
قَرابَةٌ يُعاشِرُنا
ونَتَبادَلُ فيما بيننا
فِرْشاتي
نِيَّةٌ
بَدَأَتْ مسيرتَها
و لا تَتَوانى
إِلى أَنْ نَنْصِبَ
على الْأُفُقِ راياتٍ
******
٢٠٢١/٨/٢٧

Post Views: 62
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رضوى الشافعى تترشح لدورة جديدة في عضوية مجلس ادارة نادى بنها الرياضى

رضوى الشافعى تترشح لدورة جديدة في عضوية مجلس ادارة نادى بنها الرياضى

منذ يومين

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين وإستخدامها فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية

منذ 3 أيام
Photo of جيلي أوتو توقع اتفاقية شراكة استراتيجي مع مجموعة أبو غالي موتورز

جيلي أوتو توقع اتفاقية شراكة استراتيجي مع مجموعة أبو غالي موتورز

منذ 3 أيام
Photo of بأستثمارات تتجاوز المليار جنيه “دبى للتطوير العقاري ” تطلق احدث مشروعاتها (capital Dubai mall)

بأستثمارات تتجاوز المليار جنيه “دبى للتطوير العقاري ” تطلق احدث مشروعاتها (capital Dubai mall)

منذ 3 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!