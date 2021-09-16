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جيلي أوتو توقع اتفاقية شراكة استراتيجي مع مجموعة أبو غالي موتورز
جيلي أوتو توقع اتفاقية شراكة استراتيجي مع مجموعة أبو غالي موتورز
كتب : ماهر بدر
وقعت مجموعة جيلي أوتو، الشركة الصينية الكبرى في تصنيع السيارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة أبو غالي موتورز، الشركة الرائدة في قطاع السيارات في مصر.
ويهدف التعاون المُثمر بين الشركتين في السوق المصري لإطلاق مجموعة جديدة من موديلات جيلي المزودة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة التي تعمل بالطاقة الجديدة، وحلول التنقل المشترك، وشبكات السيارات، والقيادة الذاتية، و الدوائر الإلكترونية المتكاملة، والتقنيات التي تعمل بالأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، والتواصل من خلال الليزر، وهي تقنيات قادرة على تحقيق أفاق المستقبل في مجال التنقل، وتضمن تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء في مصر.
ووقع الاتفاقية السيد المهندس محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، والسيد مايكل سونج، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو العالمية للسيارات، في حضور لفيف من قيادات الشركتين على رأسهم السيد المحاسب ماهر أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، والمهندس تامر قطب المدير التجاري لمجموعة أبو غالي موتورز، والمهندس خالد مداح، رئيس قطاع الابتكار والتكنولوجيات لمجموعة أبو غالي موتورز، والسيد ليو شوبين، مدير عام شركة جيلي في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز،” إن توقيع تلك الشراكة الاستراتيجية مع جيلي أوتو جروب، إحدى اهم التكتلات الصناعية الصينية هو خير دليل على نجاح الحكومة المصرية في دعم اقتصاد قوي ومستقر.”
وأضاف أبو غالي، ” تشهد مصر الآن حركة تطوير ونهضة حقيقية من خلال مشاريع عملاقة في جميع المجالات تستهدف إحداث طفرة هائلة في البنية التحتية تساعد في دفع عجلة التنمية ومنها المشروع القومي للطرق والكباري بأجمالي أطوال 7000 كيلومتر وبتكلفة 175 مليار جنيه، وانعكس ذلك مباشرة على حجم سوق السيارات المصري وتنميته، وشجع العديد من الشركات العالمية والمصرية العاملة في قطاع السيارات على الاستثمار في السوق المصري.”
وقال المهندس محمد أبو غالي ” يُعرف عن مجموعة أبو غالي موتورز تقديمها علامات تجارية متميزة بخدمات متميزة، ونحن اليوم نستكمل تلك المسيرة بإعادة تقديم العلامة التجارية جيلي ومنتجاتها من الجيل الرابع ذات التقنيات العالية والتكنولوجيا المتطورة ومعدلات أمان وجودة علي أعلي مستوي عالمي للسوق المصري.”
ومن جانبه، قال السيد مايكل سونج، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو، “كأحد أقوى الاقتصاديات في إفريقيا، تمتلك مصر فرصاً رائعة للاستثمار والنمو في قطاع السيارات، هذا بالإضافة إلى نظام متكامل لتصنيع السيارات. واعتماداً على موقعها الجغرافي الفريد، لا تعتبر مصر أحد أهم الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط فقط، ولكنها كذلك أحد أهم الأسواق بالنسبة لاستراتيجية جيلي العالميةـ ولذلك، تولي جيلي أوتو اهتماماً خاصاً بالتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز، ولدينا ثقة كبيرة في مستقبل قطاع السيارات في السوق المصري.”
وأضاف السيد مايكل سونج، “تعتبر مصر أحد أهم الأسواق العالمية، وتسعى جيلي لتأسيس شراكة قوية في السوق المصري، ينتج عنها نجاحات كبيرة للشركتين، ونخطط لإطلاق موديلات فائقة الجودة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء في مصر. وتساهم المنصة الرقمية المتطورة لمجموعة أبو غالي موتورز في تقديم خدمات مميزة وفريدة من نوعها للعملاء في معارض البيع ومراكز الخدمات في مختلف أنحاء مصر.”
وقال المهندس تامر قطب المدير التجاري لمجموعة أبو غالي موتورز، “نسعى دوماً لتقديم خدمات مميزة ومتكاملة تتسم بأعلى معايير الجودة للعملاء في السوق المصري، وتغطي شبكة موزعينا مختلف المحافظات لضمان حصول العملاء على مستوى من الخدمات يفوق توقعاتهم، وتقود مجموعة أبو غالي موتورز، كذلك التحول الرقمي في قطاع السيارات في مصر، عن طريق توفير حلول تنقل مُتكاملة فائقة الجودة للأفراد والشركات.”
وأضاف المهندس تامر قطب “وأطلقنا مؤخراً شركة أبو غالي فاينانس التي تقدم حلولا تمويلية فريدة ومتكاملة للأفراد في السوق المصري، وتدعم الشركة العملاء في مصر على شراء سياراتهم المفضلة في أسرع وقت وبأقل الإجراءات الممكنة التي يتم القيام بها على نحو رقمي كامل، ويسهل هذا حصول العملاء على سيارات جيلي الجديدة، بالإضافة إلى السيارات الأخرى التي تقدمها مجموعة أبو غالي موتورز في السوق المصري.”
تتبع جيلي أوتو، منذ تأسيسها في 1997 فلسفة أن الأولوية دائماً للمنتجات والعملاء، وتعمل الشركة على إدماج تلك الفلسفة في كل أنشطتها وعملياتها المختلفة مع التطوير الصناعي المبني على الدراسات، والذي يُغطي مختلف المزايا التنافسية في الأسواق العالمية. وطبقاً لتقرير ” FORTUNE GLOBAL 500″ والذي صدر في 2 أغسطس 2021، والذي يتضمن أكثر الشركات حول العالم تحقيقاً للأرباح في مختلف القطاعات، جاءت شركة جيلي في المركز 239 بأرباح بلغت 47.19 مليار دولار، وحافظت جيلي على هذا التصنيف لمدة 10 أعوام وهي الشركة الصينية الوحيدة في القطاع الخاص التي تعمل في قطاع السيارات.
وتعتبر جيلي أحد أهم الشركات الصينية في قطاع صناعة السيارات ونجحت المجموعة في تحقيق أعلى مبيعات سيارات الركوب للعام الرابع على التوالي وتخطى إجمالي مبيعات الشركة أكثر من 10 ملايين وحدة في 2020، وتولي جيلي أوتو اهتماماً خاصاً بالنمو في الأسواق العالمية، واستمرت المجموعة في زيادة صادرتها لتصل إلى أكثر 53 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2021 بزيادة تبلغ 173% بالمقارنة بنفس الفترة من 2020، ومع إطلاق البداية الجديدة في السوق المصري، تخطط جيلي لزيادة صادرتها خلال النصف الثاني من 2021.
وأطلقت جيلي أوتو الجيل الرابع من السيارات التي تستند على السيارات المصنعة طبقاً للمعايير ” Modular Architecture Based Vehicles في 2021، مع الارتقاء المستمر بكافة المنتجات والموديلات، وتخطط جيلي أوتو ومجموعة أبو غالي موتورز إطلاق الموديلات الجديدة في مصر، والتي تعتمد على منصة BMA\CMA،