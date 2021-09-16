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إدارة حماية النيل ببنها تحرر محاضر ضد أهالى قري دملو وورورة ببنها بتهمة تجميل جسر النيل
إدارة حماية النيل ببنها تحرر محاضر ضد أهالى قري دملو وورورة ببنها بتهمة تجميل جسر النيل
وجهت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لجنوب فرع دمياط بقناطر زفتى خطابات شديدة اللهجة ومحاضر ضد العشرات من مواطنى قري الوحدة المحلية بكفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية تطالبهم فيها بإزالة زراعات الاشجار التى قام الأهالى بزراعتها لتجميل جسر نهر النيل وغيرها من الأشجار المعمرة التى تجاوز عمرها ٥٠ عاما .
وحررت إدارة حماية النيل محاضر ضد الأهالى وصفوها بالتعسفية وخاصة في ظل محاولة الأهالى لحماية ذلك المنظر الجمالي وابقائه ودفع رسوم مقابل الترخيص بذلك إلا أنهم فوجئوا برفض رى القليوبية لهذا الطلب بحجة عدم وجود تراخيص منذ عام ٢٠١١م
وجاء نص خطاب حماية النيل ( برجاء الإحاطة بأنه قد صدر قرار رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢١ في محضر المختلفة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢١م المحرر ضدكم طبقا للمادة ٩٨ من قانون الرى والصرف لسنة ١٩٨٤ يلزم قيامكم برد الشيء لأصله في التعدى والا ستضطر الإدارة بإزالة التعدى لمعرفتها وعلى حسابكم الخاص
وقال أهالى قرى ورورة ودملو وكفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أنهم أجبروا على تقطيع الأشجار في شكل أشبه بالمذبحة حيث أن التعدى المشار إليه هو مجرد مبادرة شعبية منذ ١٠ أعوام بتجميل جسر النيل ولا توجد أى تعديات إنشائية أو تجارية ولا ذنب لهم إلا أنهم قرروا مساعدة الدولة في إزالة القبح ونشر الجمال .
مطالبين بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية ووزير الرى بإيقاف تنفيذ المحاضر المحررة ضدهم بتهمة زراعتهم وتجميلهم لجسر النيل .
يذكر أن طريق جسر النيل من كفر الجزار وحتى دملو يشهد اعتداءات بنائية وانشائية وقطع لجسر النيل بطريقة وحشية دون أى تدخل من حماية النيل ووجود مستشفى وعدد من المنازل قامت بقطع الجسر دون أى عقاب أو مسائلة.