20 قرارا عاجلا من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2021/2022 .
متابعة : عبدة شحاتة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 20 قرار بشأن العام الدراسي الجديد تستهدف الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية ،
من أبرزها تفعيل الحضور والغياب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا ،
ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية .
موضحة انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد .
جاء ذلك في ضوء التطوير الدائم لمنظومة التعليم قبل الجامعي و تمشيا مع كافة الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير منظومة تعليمية مثمرة .