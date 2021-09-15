محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب المجند محمد صلاح الغندور إبن قرية كفر الشموت

قدم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند/ محمد صلاح الغندور شهيد الشرطة إبن قرية كفر الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي استشهد أثناء مطاردة مهربين بشمال سيناء، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد المحافظ أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره، وجاء العزاء بحضور المهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما أثنى محافظ القليوبية على الدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية حدود مصرنا الغالية وكل شبر من أرض الوطن فى كافة أنحاء الجمهورية والتصدي الحازم للخارجين عن القانون وللإرهاب الأسود، مع المضي قدماً لإستكمال مسيرة البناء والتعمير من أجل المستقبل الواعد لأبنائها.