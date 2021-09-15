أخبار مصرعاجل

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب المجند محمد صلاح الغندور إبن قرية كفر الشموت

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب المجند محمد صلاح الغندور إبن قرية كفر الشموت

قدم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند/ محمد صلاح الغندور شهيد الشرطة إبن قرية كفر الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي استشهد أثناء مطاردة مهربين بشمال سيناء، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد المحافظ أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره، وجاء العزاء بحضور المهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
كما أثنى محافظ القليوبية على الدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية حدود مصرنا الغالية وكل شبر من أرض الوطن فى كافة أنحاء الجمهورية والتصدي الحازم للخارجين عن القانون وللإرهاب الأسود، مع المضي قدماً لإستكمال مسيرة البناء والتعمير من أجل المستقبل الواعد لأبنائها.

Post Views: 64
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بالمجان : قافلة طبية بنجع الدير مركز سوهاج ضمن قوافل مبادرة “عنيك في عنينا”.

بالمجان : قافلة طبية بنجع الدير مركز سوهاج ضمن قوافل مبادرة “عنيك في عنينا”.

منذ 8 ساعات
Photo of إسلام طه: التمثيل مع أسامة عبدالله بفيلمي «التنسيق» و«الثانوية العامة» إضافة لي

إسلام طه: التمثيل مع أسامة عبدالله بفيلمي «التنسيق» و«الثانوية العامة» إضافة لي

منذ يوم واحد
Photo of بالصورحى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المخابز المخالفة ويحرر عدد من المحاضر

بالصورحى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المخابز المخالفة ويحرر عدد من المحاضر

منذ يوم واحد
Photo of الفنان إسلام طه يتخطى المليون مشاهدة بفيلمه القصير «التنسيق»

الفنان إسلام طه يتخطى المليون مشاهدة بفيلمه القصير «التنسيق»

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!