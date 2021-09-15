بالمجان : قافلة طبية بنجع الدير مركز سوهاج ضمن قوافل
مبادرة “عنيك في عنينا”.
سوهاج: عبدة شحاتة
في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” …
” سوهاج ” : توقيع الكشف الطبي على 523 مواطن وصرف العلاج بالمجان ضمن قوافل مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى
أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 523 مواطن من أهالي ” نجع الدير ” بمركز سوهاج، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة بنك مصر للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.
وتأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.
ومن جانبه قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن القافلة قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون ٥٢٣ من الأهالي، فضلا عن توزيع ٣١٢عبوة قطرات علاجية، وتشخيص احتياج ١٤٥من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، وتشخيص الاحتياج لإجراء جراحات عيون مختلفة لعدد ١٦٠مواطن تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات في القريب العاجل.