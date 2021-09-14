حماية المستهلك تفي بوعدها تنظيف البلد من السلع الغذائية الفاسدة
بناء على تعليمات :
السيد الوزير /محافظ سوهاج
السيد الاستاذ / وكيل وزارة تموين سوهاج
السيده الأستاذة /سحر حامد عجاج
مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج
قامت:
ا/ رانيا عاطف بكرى محمد
رئيس قسم حماية المستهلك بالبلينا
بالاشتراك مع:
ا/ثروت حسين محمد
حماية المستهلك بالبلينا
ا/ عطاي احمد مصطفى
رئيس التفتيش المالي والإداري بالمجلس
ا/ احمد سعد عبد اللطيف
مفتش أغذية بالصحة
ا/عادل علي احمد
امن صناعي
بحملة على أسواق البلينا وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية
وتم تحرير المحاضر الآتية:
محضر جنح أمن دولة طوارئ انتهاء صلاحية سلع غذائية
محضران جنح أمن دولة طوارئ عدم إعلان عن اسعار
محضران اعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية
(صحة)
ثلاث محاضر عدم حمل شهادة صحية (صحة)
ثلاث محاضر عدم نظافة ( صحة)
محضر عدم وجود تقرير حماية مدنية (امن صناعي)
وجارى اتخاذ اللازم.