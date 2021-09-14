حماية المستهلك تفي بوعدها تنظيف البلد من السلع الغذائية الفاسدة

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء .. ضبط عدد (9056) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

إسلام طه: التمثيل مع أسامة عبدالله بفيلمي «التنسيق» و«الثانوية العامة» إضافة لي