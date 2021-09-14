أخبار مصرعاجل

بالصورحى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المخابز المخالفة ويحرر عدد من المحاضر

بالصورحى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المخابز المخالفة ويحرر عدد من المحاضر

بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه حملة علي المخابز البلدية بنطاق حي غرب بقيادة اللواء.سامي علام رئيس الحي يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي ومباحث التموين وشرطة المرافق وإدارة تموين غرب شبرا الخيمه والمتابعة الميدانية والاشغالات واسفرت الحملة عن ضبط عدد (٥) اجوالة دقيق مدعم متداول بمخبز سياحي وتحرير عدد (٢٠)محضر نقص وزن ومواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

Post Views: 86
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of السيسي الغير مصريين على ارض مصر يمثل عدد سكان دولتين أو اكثر

السيسي الغير مصريين على ارض مصر يمثل عدد سكان دولتين أو اكثر

منذ 8 ساعات
Photo of حماية المستهلك تفي بوعدها تنظيف البلد من السلع الغذائية الفاسدة

حماية المستهلك تفي بوعدها تنظيف البلد من السلع الغذائية الفاسدة

منذ 8 ساعات
Photo of غرازييلآ .. العتمة المُضيئة

غرازييلآ .. العتمة المُضيئة

منذ 8 ساعات

جهود أجهزة وزارة الداخلية تتواصل لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى والإستيلاء على المال العام

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!