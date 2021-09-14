بالصورحى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المخابز المخالفة ويحرر عدد من المحاضر
بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه حملة علي المخابز البلدية بنطاق حي غرب بقيادة اللواء.سامي علام رئيس الحي يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي ومباحث التموين وشرطة المرافق وإدارة تموين غرب شبرا الخيمه والمتابعة الميدانية والاشغالات واسفرت الحملة عن ضبط عدد (٥) اجوالة دقيق مدعم متداول بمخبز سياحي وتحرير عدد (٢٠)محضر نقص وزن ومواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين