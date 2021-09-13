عاجلمال و أعمال
فاعلية خاصة لعرض نيسان جوك و إكسسواراتها الأصلية في الساحل الشمالي
فاعلية خاصة لعرض نيسان جوك و إكسسواراتها الأصلية في الساحل الشمالي
كتب : ماهر بدر
أقامت نيسان موتور إيجيبت، الشركة العالميه الوحيدة التي تملك كامل استثماراتها ومصنعها في السوق المصري، فاعلية خاصة في الساحل الشمالي لعرض سياراتها الأيقونة ” نيسان جوك” من فئة الSUV والتي تعتبر أحد السيارات التي حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصري خلال السنوات الماضية.
وبهذه المناسبة قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت، ” انطلاقاُ من سعي نيسان موتور إيجيبت المستمر على أن تكون الأقرب للعملاء في كل مكان، نحرص على إقامة مثل هذه الأنشطة حيث تعتبر فرصة مميزة للتفاعل المباشر مع العملاء ومعرفة أراءهم حول ما نقدمه من موديلات جديدة وخدمات ما بعد البيع، وتلبيه احتياجاتهم من خلال تكنولوجيا NIM – التنقل الذكي من نيسان”
وأضاف شريف الدسوقي، “تمكنت السيارة نيسان جوك منذ إطلاقها لأول مرة في السوق المصري في 2016 من الحصول على ثقة العملاء في مصر، واستطاع الجيل الجديد من نيسان جوك والذي يحتوي على المزيد من الخصائص والمزايا العملية كتابة فصول جديدة من قصص النجاح في مصر.”
عرضت نيسان موتور إيجيبت السيارة جوك والعديد من إكسسواراتها الأصلية في جناح صُمم خصيصاً في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي شهد إقبالاً كبيراً من رواد القرية، خاصة من الشباب الذين أبدوا إعجابهم بالتصميم المميز لنيسان جوك وخصائصها المتطورة والقدرة الكبيرة لمحرك السيارة الذي يعمل بتقنية التربو.
وتضمنت الإكسسوارات المعروضة للسيارة نيسان جوك، الجنط الرياضى مقاس 19 بوصة، وصندوق أمتعة ذات أبعاد ديناميكي و غيرها من الإكسسوارات الأصلية.
و جدير بالذكر، أن تتوافر السيارة النيسان جوك بثلاث فئات في السوق المصري، وكلهم مزودون بمحرك بسعة 1000 سي سي تربو، والذي ينتج قوة تبلغ 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات ، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 10.4 ثانية، وتتراوح أسعار نيسان جوك ما بين 357 إلى 397 ألف جنيه مصري طبقاً لفئة السيارة.
هذا ويُعتبر تصميم نيسان جوك علامة بارزة في ثورة التصاميم الرياضية للسيارات SUV ، فيتسم التصميم بالانسيابية والأناقة مع خطوط ديناميكية عصرية، مع وجود الشبكة الأماميةV-Motion والتي تُميز العديد من موديلات نيسان الجديدة، وسقف متحرك رائع.
أما بالنسبة للتصميم الداخلي، فهو يعتمد على تقديم أفضل سُبل الراحة والأمان والرفاهية لقائد السيارة وللركاب حيث تتميز بمقاعد رياضيه تتسم بالروعة، وفتحات التكييف ذات شكل مميز، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز.
وتتميز نيسان جوك بتوافر العديد من سبل الأمان والسلامة التي حصلت على أعلى تقييم من البرنامج الأوروبيEURO NCAP لتقييم السيارات الجديدة، وتتضمن تقنيات الأمان في السيارة الهيكل المتطور القوي والذي صُمم باستخدام أمتن أنواع الدعامات في الأماكن الرئيسية من هيكل السيارة للارتقاء بالصلابة مع السماح بامتصاص الصدامات.
أحمد عبد الكريم – منسق العلاقات الإعلامية