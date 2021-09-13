حملة مكبرة لمنع التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بطهطا.
سوهاج: عبدة شحاتة
برئاسة المدير العام فريدة سلام وحضور الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية (بنجا ونزلة القاضى) وبقيادة لواء قطاع شمال ومأمور قسم شرطة طهطا ومركز شرطة طهطا والقوات المرافقة لهم
حملة مكبرة لمنع التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ 11 حالة تعدي على أملاك الدولة (الموجة 18)بمجلس قروى بنجا ونزلة القاضى و 6 حالات إزالة تعديات خارج وداخل الحيز ببندر طهطا بإجمالى 17 حالة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة ومنع مخالفات البناء بكل أنواعها
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ عدد 11 حالة تعدي على أملاك الدولة بمجلس قروى بنجا ونزلة القاضى على مساحة 1154 متر مربع تقريباً ضمن الموجة 18 لاسترداد أملاك الدولة
كما تم تنفيذ عدد 5 حالات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بناحية بندر طهطا على مساحة 2 قيراط و 20 سهم وحالة داخل الحيز العمرانى على مساحة 180 متر ليصبح اجمالى الحالات التى تم تنفيذها 17 حالة إزالة أملاك دولة واراضى زراعية وداخل الحيز العمرانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ومن جانبها أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أننا مستمرون فى التصدى للمخالفين وتطبيق القانون ومنع مخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف
وتمت الازالة بحضور الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة والسيد لواء قطاع شمال ومأمور قسم شرطة طهطا ومركز شرطة طهطا والقوات المرافقة لهم وبحضور الأستاذ أشرف عبد الرحيم رئيس قرية بنجا والأستاذ حسام محمود جابر رئيس قرية نزلة القاضى ومسؤول أملاك الدولة ومسؤول حماية الاراضى بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا