محافظ سوهاج : 172 ترعة بسوهاج ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بتكلفة 1.6 مليار جنيه

سوهاج : عبدة شحاتة

” الفقي ” : الانتهاء من تبطين 39 ترعة بطول 140 كم .. واستمرار العمل بباقي المشروعات

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع يبلغ 172 ترعة، بطول 513.9 كيلومتر، وبتكلفة مليار و636 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم العمل في 123 ترعة، بإجمالي أطوال 334.63 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 956.11 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 39 ترعة، بطول 140.2 كيلومتر، وجاري العمل في 84 آخرين، وبلغت نسبة التنفيذ 41.9%، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق .

ومن جانبه قال كمال ميدان وكيل وزارة الري بسوهاج أنه جارى طرح 49 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 179.271كيلومتر، بتكلفة 680.3 مليون جنيه، لافتا الى استمرار الأعمال في تبطين وتأهيل عدد 84 ترعة، فضلا عن الانتهاء من 39 آخرين.