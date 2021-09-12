بالصور تكريم اوائل الثانويه العامه والازهرية ومدراء المدارس الثانوى والمراحل بإدارة غرب شبرا الخيمه
كتبت سمية امين
شهد نادى النيل بشبرا الخيمه احتفالية تكريم اوائل الثانويه العامه والازهرية ومدراء المراحل
ومدراء المدارس الثانوى بإدارة غرب شبرا الخيمه اليوم العام ٢٠٢١ تحت إشراف الحاج والنائب مجاهد نصار والنائب اشرف امين عادل داود مدير إدارة غرب شبرا الخيمه وفي حضور كوكبة رئيس حي غرب شبرا الخيمه اللواء سامي علام والدكتور مصطفي رئيس جامعة طب الاسنان بالازهر وامين حزب مستقبل وطن والحاج حمدى
ابو العينين رئيس الغرفة التجارية لصناعة. وعلي رأس الحضور فاطمة الحسيني مديرة مرحلة التعليم الاعدادى الشيخ احمد جاد متابعة بالأزهر
والحاج اسماعيل دسوقي مدير النقابة عن شبرا الخيمه
كوكبة أخرى من علماء ومشايخ الأزهر وجهات التنفيذية والإعلامية والثقافية وبعض أعضاء مجلس أمناء إدارة غرب شبرا الخيمه سمية امين
،وسيد سكرتير مدرسة بيجام الصناعية،واحمد سعيد طه مدير جمعيةالتنمية المحلية بالشرقاوية
وبدأت الإحتفالية بالوقف لسلام الجمهورى .في حضور مئات من أولياء الأمور وأبنائهم. وبدأت الاحتفالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم الانشاد الديني الطالب أحمد عصر بالازهر
وقام اللواء سامي علام رئيس الحي إلقاء كلمته تحفيز لطلاب الاوائل وتوعيتهم، ثم يليها بكلمة النائب مجاهد نصار إلقاء كلمة فرح لهذا اليوم المشهود لأبنائنا واستمرار تفوقهم وأيضا كلمة النائب اشرف امين رائد التعليم شبرا الخيمه وكانت كلمته سر تفوق الآخرين وطرق اتباعها ويلي كلمة مدير إدارة غرب عادل داود وفرحته بأبناء إدارة غرب شبرا الخيمه وتفوقهم دراسيا املا أن يستمر هذا التفوق مدى الحياة ثم إضافة
الحاج محمد ابو العينين كلمته منذ كان متولي مجلس الأمناء علي فترات ومشوار حل مشاكل التعليم علي أرض الواقع
وألقي اسماعيل مدير النقابة غرب شبرا الخيمه عن دور معلم والمدير اخراج جيل صالح للبلد