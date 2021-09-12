بالصور : إستمرار الحملات التموينية على محلات الجزارة وبيع اللحوم بطهطا.
سوهاج : عبدة شحاتة
برئاسة المدير العام فريدة سلام وبحضور مسؤولى التموين والطب البيطرى والبيئة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واستكمالا للحملات اليومية والمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم
قامت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبرفقتها الأستاذ السيد حامد مدير إدارة تموين طهطا ومسؤولى الطب البيطرى بطهطا ومسؤولى التفتيش بإدارة التموين ومسؤول مكتب موازين طهطا وقسم
البيئة والعلاقات العامة بطهطا وحملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان اسعار وعدد 4 محاضر إثبات حالة موازين وعدد 4 محاضر بيئة بإجمالى عدد 13 محضر متنوع
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أننا مستمرون فى الحملات والرقابة على الأسواق حرصا على صحة وسلامة المواطنين