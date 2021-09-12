المدير العام فريدة سلام تكرم أعضاء لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة طهطا
سوهاج : عبدة شحاتة
وتقدم لهم كل الشكر والتقدير لمجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق ب قضايا الطفل بمركز ومدينة طهطا وقراها
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
استقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمكتبها أعضاء لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة طهطا.
وخلال الإجتماع ناقشت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز الموضوعات والحالات التى تتابعها اللجنة.
وأكدت فريدة سلام على ضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لهذه الحالات وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف اللجنة والتعاون المستمر مع الجهات المعنية لحل المشكلات
وتم تكريم أعضاء اللجنة وتقديم الشكر والتقدير على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا الطفل بمركز ومدينة طهطا وقراها
وتم الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وأعضاء لجنة حماية الطفل والعلاقات العامة بطهطا