مظاهرات إسناد للأسرى ومسيرات على نقاط التماس لتشتيت الإسرائيليين عن ملاحقة الأسيرين الفارين
انطلقت عدة مسيرات فلسطينية، إسنادا للأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتنديدا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.
وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.
“من الحدود للحدود، علم عليهم محمود”.. مسيرة في بلدة عرابة جنوب جنين اسناداً لعائلات الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقال الاحتلال لهما.