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كلاكيت تاني مره استغاثة إلى معالي وزير الداخلية ( من قسم شرطة السيدة زينب )
كلاكيت تاني مره استغاثة إلى معالي وزير الداخلية ( من قسم شرطة السيدة زينب )
يتقدم المحامى سيد إبراهيم باستغاثة الى معالى وزير الداخلية من رفض قسم شرطة السيدة زينب
حيث تم الذهاب الى المقدم احمد سعيد رئيس مباحث السيدة قسم زينب عدة مرات ولم يستجيب الى استغاثة المجنى عليه من نصب كل من الاشقاء سيد حجاج وعمرو حجاج
أصحاب محلات ماكولات بمنطقة المديح بالسيدة زينب ومعروفين لرجال المباحث مما يثير علامات استفهام ان هناك علاقة بين بعد رجال المباحث بعد التعنت من عدم تنفيذ الاحكام