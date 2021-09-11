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كلاكيت تاني مره استغاثة إلى معالي وزير الداخلية ( من قسم شرطة السيدة زينب )

كلاكيت تاني مره استغاثة إلى معالي وزير الداخلية ( من قسم شرطة السيدة زينب )

يتقدم المحامى سيد إبراهيم باستغاثة الى معالى وزير الداخلية من رفض قسم شرطة السيدة زينب
حيث تم الذهاب الى المقدم احمد سعيد رئيس مباحث السيدة قسم زينب عدة مرات ولم يستجيب الى استغاثة المجنى عليه من نصب كل من الاشقاء سيد حجاج وعمرو حجاج
أصحاب محلات ماكولات بمنطقة المديح بالسيدة زينب ومعروفين لرجال المباحث مما يثير علامات استفهام ان هناك علاقة بين بعد رجال المباحث بعد التعنت من عدم تنفيذ الاحكام

 

استغيث بسيادتكم من المسؤلين عن تنفيذ الاحكام الجنائيه بقسم شرطه السيده زينب من ضباط مباحث وامناء لعدم تنفيذ الاحكام الحضوريه بحق كل من عمر محمد جمعه محمود وسيد محمد جمعه محمود بالاحكام اربام 3687لسنه2021جنح السيده حصر حبس3396لسنه2021 جلسه7/7
و3688لسنه2021جنح جلسه 7/7 السيده حصر حبس3395لسنة2021
و 4834لسنة2021جنح السيده جلسه 11/7حصر حبس 3474لسنه2021 وحيث انهم اصحاب ومديرو مطعم حجاج بالعقار 4ش ابن يزيد ارض يعقوب السيده زينب وهم متواجدون بالمكان طوال اليوم
ولقد لجأنا بالشكوى مرارا الى مسؤلى المباحث الا ان هناك تقاعس كبير حيث انهم اعتادوا مؤاكله المتهمين والتعامل معهم من خلال ذلك المطعم وقد ذهبت مناشداتنا لهم ادراج الرياح

وهذا رقم تليفون المحامى سيد إبراهيم

01117111691

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