تحت رعاية الرئيس السيسي وزارة الداخلية تطلق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة “كلنا واحد”

تحت رعاية الرئيس السيسي وزارة الداخلية تطلق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة “كلنا واحد”

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ..

تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد .. وزارة الداخلية تطلق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة “كلنا واحد” للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخف منضة .. وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية

إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .. بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس “كورونا المستجد”.

مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن الغربية

مديرية أمن البحيرة

مديرية أمن قنا

مديرية أمن الأقصر

مديرية أمن المنوفية

مديرية أمن كفرالشيخ

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.