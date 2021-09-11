بالصور محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق شبين الكوم
خلال جولة ميدانية
محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق شبين الكوم – اصطبارى وشارع مصنع الغزل وميدان الإسعاف ويشدد بتسريع معدلات الأداء لإنجاز الأعمال..
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين الكوم – اصطبارى بطول 3،500 كم ضمن خطة الرصف باعتباره طريق هام وحيوى يربط شبين الكوم بقرية ميت خلف مروراً بقرية ميت مسعود واصطباري ، وذلك للوقوف علي نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات، يأتي هذا في إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية