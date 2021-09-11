بالصور إختيار أحمد عبدالخالق ضمن أفضل مائة بالموسيقى السويسرية بأغنية “I RUN”
كتب: أحمد زينهم
ينتهي المطرب أحمد عبد الخالق من تسجيل أغنية “٢٠٢٠”، حيث اشتهر بمغني الراب I Am IMAGE خلال عام 2017، كما أنه عرف ببراعته في كتابة الأغاني، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من الأغاني الفردية والألبومات المستقلة.
كما أنه من أصول أردنية يقيم في سويسرا ، ويدعى أحمد عبد الخالق، ويبلغ من العمر 24 عامًا، بدأ حبه للفن عندما كان صغيرًا، من خلال العزف على العديد من الآلات، كما أنه تعلم استخدام الطبول من والده، كما أنه اشتهر بأدائه لأناشيد الهيب هوب الحديثة المبهجة والقصائد الصاخبة الموجهة نحو البحث والتطوير ، مع الخطافات اللحنية المريحة كعنصر مشترك في كلا الوضعين، اكتسبت مسيرته نجاحًا كبيرًا مثل “Fuck the system” و”I Run” و”Dysfunctional”، والتي كانت من بين أشهر تسجيلاته.
وأصدر أغنيته الكبرى “I RUN” وحققت الأغنية نجاحات كبيرة على YouTube والمنصات الأخرى، ودخلت لأول مرة ضمن أفضل مائة من جوائز الموسيقى الأردنية وأعلى 20 في رابطة الموسيقى السويسرية التابع لها، وواصل I Am IMAGE إصدار أغانٍ فردية ، بما في ذلك “AP” و “CHAINSAW”، وصلت الأغنية المنفردة “I Run” إلى المراكز الخمسة الأولى في دوري الموسيقى السويسري ، وصل Man In the Mirror إلى إصدار 2020 Spotify لـ 1.1 مليون تدفقات ثم انتهى من تسجيل أغنية بعنوان 2020 و تنتظر حتى الآن الإصدار الأخير ، كما أنه ينتظر حالياً طرح ألبومه “كن أنت”.