إطلاق المنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي
كتب : ماهر بدر
د.على جمعة : هدفنا نشر المفاهيم الإسلامية وفق محتوى وسطي معتدل
اتاحة تفسيرات العلماء الكبار والحفاظ عليها وتوثيقها
نقدم “الوعي المجتمعي” للمفاهيم الدينية الصحيحة لكل مسلمي العالم
حفظ التراث الإسلامي ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بمفهومه الصحيح البعيد عن التعصب والتشدد بكافة أشكاله هو الشغل الشاغل للمنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي التي سيتم إطلاقها فى شكلها وثوبها الجديد قريباً بما يضمن وصول العلماء والباحثين إلى كافة المعلومات التي يبحثون عنها في سهولة ويسر .