طلائع سوهاج يتفقدون مشروعات تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” بمركز طما

سوهاج : عبدة شحاتة

ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف ” ..

نظمت محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة ميدانية لأعضاء “برلمان الطلائع” بسوهاج، استهدفت قرى مركز طما، للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف”، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

وتضمنت الجولة قيام وفد الطلائع، بحضور حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، وأيمن صابر مسئول برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، بتفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرى مجلس قروى كوم العرب مروراً بكوم اشقاو، وقروي ام دومة، حيث تم زيارة مشروع إنشاء مدرسة اللغات، والمدرسة الفكرية بكوم العرب، وزيارة مركز شباب كوم اشقاو، ووحدة المرور، كما تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أم دومة، بالإضافة إلى تفقد وحدة طب الأسرة بأم دومة، والتي تم الانتهاء من إنشائها وجاري تأثيثها واستلامها .

وعبر الشباب عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.