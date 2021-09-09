محافظ القليوبية: قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط اخلاء اربعة منازل مجاورة للعقار المنهار بحى غرب شبرا الخيمة وازالتها ، ترميم وتدعيم ستة منازل اخري

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على مدار ليلة امس الجهود التى بذلتها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع انقاض المنزل التى انهار مساء امس الاربعاء واسفر عن وفاة اربعة مواطنين

وتجدر الاشارة الى انه فى حوالي الساعة السابعة مساء امس الاربعاء تم تلقي اخطار عبر غرفة ازمات المحافظة يفيد بسقوط جزء من الحوائط الحاملة بالعقار الكائن بشارع 17 الامير بمنطقة شبرا المحطة بدائرة حى غرب شبرا الخيمة

والعقار مكون من طابق ارضي واربع طوابق وقد قامت الاجهزة التنفيذية لحى غرب شبرا الخيمة على الفور باخلاء المنزل من السكان والذى يبلغ عددهم حوالي 15 مواطن وقد رفض المواطن علاء الدبش النزول من العقار بحجة ان العقار سليم وقد اسفر سقوط العقار عن وفاة المواطن علاء الدين بيومى وشهرته علاء دبشة مالك العقار والمواطن احمد جمال ابراهيم والمواطن مصطفى محمد محمد عبد الرحيم والمواطنة صباح رمضان يوسف

وعلى الفور أصدر محافظ القليوبية تكليفاته للقيادات التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

حيث انتقل الى الموقع على الفور اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية- مدير امن القليوبية والدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء خالد جمال الدين نائب مدير امن القليوبية واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية وعلى رأسهم العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والعميد/محمد النجار مامور شبرا الخيمة والسيد رئيس هيئة الاسعاف

بالقليوبية وتم فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظاً على سلامة المارة وتم استخراج اربع جثث ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والانقاذ السريع.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة ومديرية الإسكان ولجنة المنشات الايلة للسقوط لمعاينة للعقارات المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها حفاظًا على أرواح قاطنيها حيث تقوم بفحص الموقف القانوني للعقار المنهار وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة للمضارين وسرعة رفع الأنقاض.

وتبين من البحث فى سجلات الادارة الهندسية بانه تبين عدم وجود رخصة بناء للعقار المذكور وعدم وجود محاضر مخالفات حيث ان العقار مبانى قديمه يتراوح عمره ما بين 50-60 عام تقريبا

وقد اسفر قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط اخلاء اربعة منازل مجاورة وازالتها وكذلك ترميم وتدعيم ستة منازل اخري