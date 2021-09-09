صورة شمال مقلوبة

بقلم : طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

تداولت علي صفحات السوشيال ميديا صورة تضم مجموعة من صناع الازمات داخل الوطن وبفحص اعضائها ومكونها الباهت ظهر حمدين مسائي العاطل والذي يستغل كل المناسبات للإساءة للوطن ورموز الدولة المصرية وعلي جنبات الصورة بدي داود وخالد يوسف و فهمي واخرين من اهل الفكر اليساري المعادي لإستقرار الوطن .. الصورة رسمت في خاظري ايام السواد التي عاشتها مصر بسبب هولاء حاملي الفكر التخريبي المحرض دائما علي تأجيج الاوضاع وبث روح اليأس وتشويه الانجازات والدعوة الدائمة علي التطرف الفكري المناهض لكل ما هو تقدم او إنجاز تحت شعارات العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والافلام الحمضة التي كشفها الشعب بوعيه وصلابته ..

حقيقة الصورة ضمت اشخاص من بينهم العاطل و بتاع النسوان والخمورجي والممول ..وهي صورة كاشفة تذكرنا دائما ان اهل الفكري اليساري مازالوا في مسار واحد وتجمعهم اجندة واحدة تستهدف الإستعداد الدائم لإقتناص الفرص للفت الانظار او إستغلالها بما يضمن تحقيق مأربهم المعروفة ..

بإختصار ..الصورة فيها عنتيل عاد من جديد وكأنه لم يرتكب رزيلة في حق فتيات دخلن السجن بسببه وحمدين مسائي واخرين شمال .