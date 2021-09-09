أخبار مصرعاجل

صورة شمال مقلوبة

بقلم : طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

تداولت علي صفحات السوشيال ميديا صورة تضم مجموعة من صناع الازمات داخل الوطن وبفحص اعضائها ومكونها الباهت ظهر حمدين مسائي العاطل والذي يستغل كل المناسبات للإساءة للوطن ورموز الدولة المصرية وعلي جنبات الصورة بدي  داود وخالد يوسف و فهمي واخرين من اهل الفكر اليساري المعادي لإستقرار الوطن .. الصورة رسمت في خاظري ايام السواد التي عاشتها مصر بسبب هولاء حاملي الفكر التخريبي المحرض دائما علي تأجيج الاوضاع وبث روح اليأس وتشويه الانجازات والدعوة الدائمة علي التطرف الفكري المناهض  لكل ما هو تقدم او إنجاز  تحت شعارات العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والافلام الحمضة التي كشفها الشعب بوعيه وصلابته ..

حقيقة الصورة ضمت اشخاص من بينهم العاطل و بتاع النسوان والخمورجي والممول ..وهي صورة كاشفة تذكرنا دائما ان اهل الفكري اليساري مازالوا في مسار واحد وتجمعهم اجندة واحدة تستهدف الإستعداد الدائم لإقتناص الفرص للفت الانظار او إستغلالها بما يضمن تحقيق مأربهم المعروفة ..

بإختصار ..الصورة فيها عنتيل عاد من جديد وكأنه لم يرتكب رزيلة في حق فتيات دخلن السجن بسببه وحمدين مسائي واخرين شمال .

 

Post Views: 96

مقالات ذات صلة

Photo of يزيد فروجة ينضم إلى الفيلم السينمائي الكوميدي «خرجوا ولم يعودوا»

يزيد فروجة ينضم إلى الفيلم السينمائي الكوميدي «خرجوا ولم يعودوا»

منذ 7 ساعات
Photo of سقوط المستشار حاتم وجيه مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية برشوة

سقوط المستشار حاتم وجيه مساعد وزير العدل ونائب هيئة النيابة الإدارية برشوة

منذ 7 ساعات
Photo of بالصور النائب تيسير مطر رئيس النادى المصرى القاهري يكرم اوائل الاعدادية والثانوية العامة بمصر القديمة

بالصور النائب تيسير مطر رئيس النادى المصرى القاهري يكرم اوائل الاعدادية والثانوية العامة بمصر القديمة

منذ 16 ساعة
Photo of محافظ القليوبية: قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط اخلاء اربعة منازل مجاورة للعقار المنهار بحى غرب شبرا الخيمة وازالتها ، ترميم وتدعيم ستة منازل اخري

محافظ القليوبية: قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط اخلاء اربعة منازل مجاورة للعقار المنهار بحى غرب شبرا الخيمة وازالتها ، ترميم وتدعيم ستة منازل اخري

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!