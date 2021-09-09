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بالصور النائب تيسير مطر رئيس النادى المصرى القاهري يكرم اوائل الاعدادية والثانوية العامة بمصر القديمة

بالصور النائب تيسير مطر رئيس النادى المصرى القاهري يكرم اوائل الاعدادية والثانوية العامة بمصر القديمة

اقام النادى المصري القاهري احتفالية امس برعاية النائب تيسير مطر رئيس النادى لتكريم 90 طالب من أوائل الاعدادية والثانوية العامة على مستوى الجمهورية كما كرم 23 من مديري المدارس وقيادات من إدارة مصر القديمة التعليمية بحضور الدكتور ياسر احمد عمر مدير الادارة التعليمية بمصر القديمة والدكتور عصمت ابراهيم وكيل الادارة وجميع قيادات الادارة .

وأعرب النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس النادي المصري القاهري عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق والتأكيد على استكمال رحلتهم التعليمية والعلمية .

وقدّم مطر الشكر والتقدير لجميع معلمى ومديرى مدارس المتفوقين وقال ان مهنة المعلم هي مهنة الأنبياء الذين علموا البشرية مكارم الأخلاق وهي مهنة المصلحين والعلماء

كما طالب مطر أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

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