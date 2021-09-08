بالصور غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بقيادة اللواء سامي علام ويحرر عدد من المحاضر للمخالفين
شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه حملة اشغالات مكبرة بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي وشرطة المرافق والمتابعة الميدانيةوتم رفع جميع الاشغالات
بمنطقة مسجد البخاري وموقف.المؤسسة وشارع مرور شبرا الخيمه واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٠محضر اشغال ورفع ٦٠ فرش باعة جائلين وتم تحرير عدد ٣٥ محضر لافتات إعلانية بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين