اجهزة وزارة الداخلية ..تنجح فى إحباط نقل وتهريب

3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم إستهدافهم وضبط إثنين من المتهمين حال إستقلال أحدهما السيارة المشار إليها والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (3750 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 375 كيلو جرام مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)

وبمواجهتهما إيدا ما جاء بالتحريات ، وبالإشتراك مع باقى المتهمين فى الإتجار بالمواد المخدرة .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (26٫250٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.