إحالة 59 موظف بمستشفى طهطا العام للتحقيق بسبب الغياب.
سوهاج : عبدة شحاتة
بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام
إستمرار المرور والمتابعة والتفتيش ببعض المصالح الحكومية بمدينة طهطا (مستشفى طهطا العام وملحقاتها)
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
قام مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالمرور والمتابعة والتفتيش على بعض المصالح الحكومية بمدينة طهطا ( مستشفى طهطا العام وملحقاتها)
وتبين خلال المرور غياب عدد 59 من العاملين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنظومة النظافة بصفة مستمرة
وتم المرور بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس المركز وبحضور مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا