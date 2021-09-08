عاجلمحافظات

إحالة 59 موظف بمستشفى طهطا العام للتحقيق بسبب الغياب.

إحالة 59 موظف بمستشفى طهطا العام للتحقيق بسبب الغياب.

سوهاج : عبدة شحاتة

بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام

إستمرار المرور والمتابعة والتفتيش ببعض المصالح الحكومية بمدينة طهطا (مستشفى طهطا العام وملحقاتها)

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
قام مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالمرور والمتابعة والتفتيش على بعض المصالح الحكومية بمدينة طهطا ( مستشفى طهطا العام وملحقاتها)

وتبين خلال المرور غياب عدد 59 من العاملين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنظومة النظافة بصفة مستمرة
وتم المرور بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس المركز وبحضور مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا

Post Views: 78

مقالات ذات صلة

Photo of اجهزة وزارة الداخلية ..تنجح فى إحباط نقل وتهريب 3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس

اجهزة وزارة الداخلية ..تنجح فى إحباط نقل وتهريب 3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس

منذ 7 ساعات
Photo of 60 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة بسوهاج

60 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة بسوهاج

منذ 7 ساعات
Photo of محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة لإعمال شئونها

محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح ببركة السبع للنيابة العامة لإعمال شئونها

منذ 9 ساعات
Photo of بالصور غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بقيادة اللواء سامي علام ويحرر عدد من المحاضر للمخالفين

بالصور غرب شبرا الخيمة يشن حملة اشغالات بقيادة اللواء سامي علام ويحرر عدد من المحاضر للمخالفين

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!