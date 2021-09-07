محافظ المنوفية يزور أسرة تعول ثلاثة أشقاء من ذوى الهمم بميت خلف ويؤكد ” مكتبي مفتوح لخدمتكم طوال الوقت “

في لفته إنسانية واستجابة لدعوتهم

محافظ المنوفية يزور أسرة تعول ثلاثة أشقاء من ذوى الهمم بميت خلف ويؤكد ” مكتبي مفتوح لخدمتكم طوال الوقت ”

زار ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة بها ثلاث أشقاء من ذوي الهمم بمنزلهم بقرية ميت خلف التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم ، حيث يعانون بارتخاء بالأطراف الأربعة وليس لديهم القدرة علي الحركة نتيجة لضمور بالعضلات ، جاء ذلك استجابة من محافظ المنوفية وحرصه علي تلبية دعوتهم عبر اتصال تليفوني منهم، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.

حيث التقى محافظ المنوفية بوالديهم واطمئن بنفسه على صحة وسلامة أبنائهم ، وقام بتسليم أبنائهم الاشقاء مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية وعينية ، وخلال حديثه معهم أكد المحافظ قائلاً ” أنا تحت أمركم في أي وقت ومكتبي مفتوح لخدمتكم طوال الوقت ” وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم

وفي نهاية اللقاء قدمت الأسرة الشكر للمحافظ علي هذه اللفتة الطيبة وإستجابته الفورية لدعوته، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمستمر مع جموع المواطنين وبالأخص الحالات الإنسانية وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي.