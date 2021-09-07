لجنه فنيه لمعاينة المواقع التي تصلح لإقامة مجمعات صناعيه حرفيه بدار السلام.
سوهاج : عبدة شحاتة
تحت رعاية السيد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ،، 7 عبدالمنعم على عبدالقوى رئيس مركز ومدينة دار السلام ،، وإشراف النقيب جمال عبدالناصر ممثل القوات المسلحه والمشرف على أعمال مبادرة حياه كريمه بمركز دار السلام ،، ومتابعة الأستاذ عزت شاكر نائب رئيس المركز والمنسق العام لمبادرة حياه كريمه بمركز دار السلام ،، تم اليوم المعاينه المبدئية لبعض المواقع
التى تصلح لإقامة مجمعات صناعيه حرفيه بمركز دار السلام من اللجنه المكونه من ممثلى الهيئة العامه للتنميه الصناعيه وهيئة الابنيه التعليميه بسوهاج وممثلى شركة الكهرباء والمياه بدار السلام ،ورئيس القريه وإدارة الاملاك بالوحده وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسيه تطوير الريف المصرى حياه كريمه .