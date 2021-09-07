الرحالة عبدالله الذايدي يبتكر طريقة«المغامرات» لتنشيط السياحة بالكويت ( أعرف التفاصيل)
كتب: أحمد زينهم
قام الرحالة عبدالله الذايدي بتنفيذ فكرته للمساهمة في تنشيط السياحة بطريقته الخاصة من خلال ما أسماه بسياحة المغامرات، حيث ينقل خبرته في السياحة والتحول بين البلدان لموطنه الكويت ليسهم في تنشيط السياحة الداخلية خاصة بعد أزمة فيروس كورونا ومنع السفر، حيث قام بتأسيس شركة “ون واي”، المختصة في المغامرات الداخلية في الكويت.
ولاقت فكرته إقبالاً شديداً وساهمت الشركة بدورها تنشيط السياحة في الكويت، وكانت فعاليات الشركة متنوعة ولجميع الأعمار منها رحلات بحرية، ورحلات تراثية، ورحلات فلكية تثقيفية، ورحلات مغامرة كالتخييم والتسلق، ورحلات رياضية كالتجديف.
يشار إلى أن عبدالله الذايدي كويتي الجنسية وهو مغامر ورحالة وهاوي تسلق جبال، ومؤسس شركة ون وي للسياحة الداخلية بالكويت، وأخر مغامرات عبد الله الذايدي رحلة إلى كلمنجارو أعلى قمة في أفريقيا، وواحدة من أعلى سبع قمم في العالم.