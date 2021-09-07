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استغاثه إلي معالى وزير الداخلية
استغاثة إلى معالى وزير الداخلية
السيد اللواء / مدير مصلحة الأمن العام – وحده تنفيذ الأحكام
السيد اللواء / مدير مديرية أمن الجيزة – وحدة تنفيذ الأحكام
الشكوى
بوجود فساد و تقاعس في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتى في الجنحة رقم 7486 لسنة 2021 برقم حصر 4566 لسنة 2021 حبس العجوزة وذلك لوجود أقارب لة بالداخلية يمنعون التنفيذ ضد المتهم
برجاء اتخاذ اللازم نحو هذا الفساد وتنفيذ الحكم
بيانات القضية
رقم القضية / 7486 لسنة 2021 جنح العجوزة
رقم الحصر / 4566 لسنة 2021
الحكم / غيابى سنتين والكفالة الفين جنيه والمصاريف بجلسة 21/6/2021
جنحة ايصال الامانة